В Израиле с 18 сентября из-за коронавируса вводится карантин

"Несколько крупных больниц сигнализировали о том, что их возможности исчерпаны, они не смогут оказывать помощь при увеличении количества больных. Проблема в усталости медперсонала и нехватке специалистов. Врачи говорят, что приближается зима, и мы должны подготовиться к тому, что вдобавок к коронавирусу мы будем иметь дело с сезонным гриппом", - сказал глава правительства Биньямин Нетаньяху.



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