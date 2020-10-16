В Израиле с этого воскресенья наступает первый этап смягчения тотального карантина

Поводом стало и уменьшение количества инфицированных, и непрекращающиеся протесты с требованием отмены ограничений. Одно из самых главных послаблений - снятие запрета на отдаление от дома более чем на километр. Вновь разрешат навещать родственников и знакомых. В закрытых помещениях можно будет собираться компаниями до 10 человек. И главное - разрешат возобновить работу всем предприятиям, учреждениям и бизнесу, не связанным с приемом посетителей.