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В Израиле самолет упал на дорогу: есть жертвы

ЧП в Израиле. Легкомоторный самолет упал на автомобильную дорогу (машины не задеты). После крушения воздушное судно загорелось. По данным местных СМИ, предположительно погибли пилот и пассажир самолета.

Личности погибших, а также причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются. Как сообщили в местной полиции, самолет пытался совершить аварийную посадку.

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