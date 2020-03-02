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В Израиле сегодня состоятся третьи за год парламентские выборы
Вот уже 11 месяцев в стране не могут договориться о создании правительственной коалиции, которая сформировала бы новый состав Кабинета министров. Главные оппоненты - правоцентристская партия действующего премьера Нетаньяху и левоцентристский блок Бени Ганца. Согласно опросам, ситуация может повториться, поэтому не исключены и четвертые досрочные выборы.
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