Память о войне священна. В Израиле состоялся автопробег, посвященный 78-й годовщине Победы. Более сотни автомобилей и мотоциклов (и около тысячи человек) проехали через всю страну, делая остановки у памятных мест для проведения митингов. Знамя Победы проделало путь в 500 километров. По словам организаторов, в этом году акция собрала максимальное число участников. Многие взяли с собой детей, чтобы и молодое поколение помнило о подвиге своих предков.