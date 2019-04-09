В Израиле стартовали парламентские выборы

В Израиле сегодня стартовали парламентские выборы. Главная интрига - сохранит ли свой пост премьер-министр страны и лидер партии "Ликуд" Беньямин Нетаньяху. В таком случае это будет его пятый срок на посту главы правительства. Его главный соперник - леволиберал Бени Ганц, экс-глава Генштаба Армии обороны Израиля. Он возглавляет политический блок "Бело-синие". Согласно общественным опросам, партии идут практически вровень. Нетаньяху накануне выборов снова напомнил избирателям о своих близких отношениях с Дональдом Трампом и пообещал в случае победы распространить суверенитет на израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.