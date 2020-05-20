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В Израиле установилась аномальная жара
В некоторых регионах столбик термометра накануне достигнул 43-х градусов. Минздрав страны из-за зноя разрешил гражданам находиться на улицах по желанию без масок. Это же касается школ и других учебных заведений...
Высокий градус также спровоцировал сильный лесной пожар. Пламя вспыхнуло неподалеку от города Эльад. Огонь быстро распространился и стал угрозой жилым домам. На тушение были отправлены несколько десятков спасателей и сразу 8 самолетов. Синоптики предупреждают - аномальные температуры в Израиле могут продержаться до конца недели.
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