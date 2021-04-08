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В Израиле в память о жертвах холокоста прозвучала сирена

Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах холокоста. В 10 утра на территории страны остановился весь транспорт, была объявлена минута молчания.

По всей стране сегодня проходят мероприятия, посвященные памяти 6 млн евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников. В Иерусалиме состоялась церемония "У каждого человека есть имя", во время которой зачитали имена евреев - жертв холокоста.

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