В Израиле в память о жертвах холокоста прозвучала сирена

Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах холокоста. В 10 утра на территории страны остановился весь транспорт, была объявлена минута молчания.



По всей стране сегодня проходят мероприятия, посвященные памяти 6 млн евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников. В Иерусалиме состоялась церемония "У каждого человека есть имя", во время которой зачитали имена евреев - жертв холокоста.



