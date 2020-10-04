В Израиле вопреки запретам на собрания вновь прошли акции протеста

Митингующие блокировали дороги и участвовали в стычках с полицией. В Тель-Авиве задержаны как минимум 38 человек. В целом по всей стране на улицы вышли около 100 тысяч. Люди протестуют против антиковидных ограничений и действующего правительства. Участники демонстраций считают, что власти ужесточают меры, чтобы ограничить возможности протеста против властей. Ранее правительство Израиля продлило ограничения по коронавирусу до 14 октября. Сейчас в стране закрыты школы, детские сады, гостиницы, торговые центры и пляжи. Жителям разрешено удаляться от дома более чем на 500 метров лишь в исключительных случаях.