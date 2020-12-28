В Израиле вторую неделю продолжаются демонстрации ультраортодоксальных евреев. Сотни манифестантов перекрыли несколько шоссе города Бней-Брак. Для восстановления порядка была призвана конная полиция и водометы. Накал обстановки вылился в столкновения с правоохранителями. Полиция начала задержания. Известно о как минимум 13 задержаниях. Напомним, верующие выступают против ареста 20-летнего юноши, который не явился в военкомат для получения отсрочки, положенной по закону ортодоксам. Власти объявили его дезертиром и внесли в розыскные списки полиции.