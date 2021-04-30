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В Израиле выясняют причину трагедии на религиозном фестивале
В Израиле выясняют причину трагедии на религиозном празднике на горе Мерон. Во время обрушения трибуны, массовой паники и давки там погибли 44 человека, в том числе несовершеннолетние, еще около 150 получили ранения. Полицейским и военным, переброшенным к месту событий, пришлось столкнуться с еще одной проблемой - верующие, которые не пострадали в давке, отказывались покидать прилегающую к месту инцидента территорию. Это привело к стычкам между силовиками и религиозными евреями. Трагедия на горе Мерон стала одним из крупнейших бедствий в истории современного Израиля. 2 мая в стране объявлено днем траура по погибшим.
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