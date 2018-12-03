В Израиле задержаны 40 медработников

У них, как подозревает МВД страны, фальшивые дипломы. Среди задержанных - лечащие врачи, интерны, а также стоматологи и фармацевты. Местные СМИ сообщают, что псевдомедики предоставили липовые дипломы ряда университетов Армении и Грузии. Где они прошли лишь короткие курсы и, не сдав экзамены, получили необходимые документы, а на их основании - уже лицензии на врачебную практику в Израиле.