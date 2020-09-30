В Израиле запретили собираться группами более 20 человек

Новые запреты на фоне пандемии. Кнессет Израиля утвердил закон, позволяющий запрещать массовые демонстрации в условиях чрезвычайного положения. Теперь протестовать можно только в одном километре от дома группой не более 20 человек. Но на улицы Тель-Авива минувшей ночью вышли тысячи несогласных. Особо агрессивных задерживала полиция.



Пока ограничения будут действовать неделю. Если люди будут продолжать выходить и эпидситуация ухудшится, действие закона будут продлевать.



