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В Израиле завершились первые в истории страны повторные парламентские выборы

По данным экзитполов, явного лидера нет. Ни одна из партий не набирает достаточно мест для формирования устойчивой коалиции. Партия "Ликуд" премьера Беньямина Нетаньяху и основной конкурент, партия "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца, получают примерно равное количество мест в кнессете.

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