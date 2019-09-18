В Израиле завершились первые в истории страны повторные парламентские выборы

По данным экзитполов, явного лидера нет. Ни одна из партий не набирает достаточно мест для формирования устойчивой коалиции. Партия "Ликуд" премьера Беньямина Нетаньяху и основной конкурент, партия "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца, получают примерно равное количество мест в кнессете.