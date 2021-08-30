В Кабуле продолжаются взрывы. Американская система ПВО перехватила 5 ракет, выпущенных по аэропорту столицы. А накануне город подвергся налету со стороны самих США. Погибли мирные жители - 12 человек, включая семерых детей, самым младшим два и три года.





