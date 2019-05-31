В Кабуле прогремел мощный взрыв

В столице Афганистана - Кабуле - прогремел мощный взрыв. К этой минуте известно о пяти пострадавших. Заминированный автомобиль сдетонировал в районе, где расположено множество государственных, международных и неправительственных организаций. По словам правоохранителей, теракт был направлен против автоколонны коалиционных сил в Афганистане.