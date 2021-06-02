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В Кабуле прогремели 3 взрыва: погибли 10 человек, минимум 12 получили ранения

Сразу 3 взрыва прогремели в столице Афганистана. Погибли 10 человек, минимум 12 получили ранения. Две бомбы взорвались в разных местах в районе западного Кабула. А третья была заложена неподалеку от местной электростанции. Взрыв обесточил большую часть города.


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