В Каире взорвался туристический автобус

Срочные новости приходят из Египта. Взорвался туристический автобус в районе пирамид Гизы в Каире. Транспортное средство перевозило туристов из восточноазиатской страны. Предположительно, все они из Вьетнама. Не менее двух человек погибли, еще около 10 пострадали. Ранения получили и египтяне - это гид и водитель. По данным МВД Египта, всего в автобусе находилось 14 человек. Сообщается, что бомба была самодельной. На месте работают силы правопорядка.