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В Калифорнии бушует самый большой лесной пожар в истории штата - несколько населенных пунктов полностью выгорели
В Калифорнии продолжают сражаться с самым большим пожаром в истории штата. Уже месяц тысячи спасателей борются со стихией. За последние сутки пожар увеличился до 230 тыс. гектаров. Несколько населенных пунктов полностью выгорели. В зоне риска находятся 15 тыс. построек. Сильный порывистый ветер и высокая температура лишь усугубляют ситуацию. Напомним, ранее всего за несколько часов площадь пожара выросла в три раза.
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