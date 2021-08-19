В Калифорнии бушует самый большой лесной пожар в истории штата - несколько населенных пунктов полностью выгорели

В Калифорнии продолжают сражаться с самым большим пожаром в истории штата. Уже месяц тысячи спасателей борются со стихией. За последние сутки пожар увеличился до 230 тыс. гектаров. Несколько населенных пунктов полностью выгорели. В зоне риска находятся 15 тыс. построек. Сильный порывистый ветер и высокая температура лишь усугубляют ситуацию. Напомним, ранее всего за несколько часов площадь пожара выросла в три раза.