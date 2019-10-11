В Калифорнии идет эвакуация населения из-за пожаров

Сотни тысяч домов в штате Калифорния остаются без электричества. Предполагалось, что это снизит риск возникновения природных пожаров. При повреждении линий электропередачи горит трава, кустарники и деревья. Но избежать возгораний, к сожалению, не удалось. Самое малое два десятка мобильных домов были повреждены огнем. Идет эвакуация населения. В ближайшие дни Калифорнию ждет сухая и жаркая погода. Температура воздуха - плюс 30, скорость ветра – 30 метров в секунду.



