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В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали округ Вентура
В Калифорнии пожары добрались до округа Вентура на юге штата. Власти экстренно эвакуировали почти 11 тысяч человек. Возгорание угрожает двум тысячам домов. В борьбе с пламенем задействованы более тысячи пожарных, почти 200 единиц спецтехники и 8 вертолетов. Несмотря на все усилия потушить огонь не удается из-за жары и ветра.
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