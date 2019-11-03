В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали округ Вентура

В Калифорнии пожары добрались до округа Вентура на юге штата. Власти экстренно эвакуировали почти 11 тысяч человек. Возгорание угрожает двум тысячам домов. В борьбе с пламенем задействованы более тысячи пожарных, почти 200 единиц спецтехники и 8 вертолетов. Несмотря на все усилия потушить огонь не удается из-за жары и ветра.