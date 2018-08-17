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В Калифорнии медведь забрался в автомобиль и захлопнул за собой дверь

В Калифорнии медведь забрался в автомобиль и каким-то образом захлопнул за собой дверь. Парой выстрелов полицейский выбил заднее стекло машины, после чего хищник выскочил наружу и скрылся в лесу.

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