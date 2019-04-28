В Калифорнии местный житель устроил стрельбу в синагоге

Пасхальная радость в Калифорнии омрачена трагедией. 19-летний местный житель Джон Ирнест открыл стрельбу в синагоге всего за несколько часов до праздничной службы в последние дни Песаха. Погиб один человек, еще трое получили ранения. Нападавший задержан. Он уже проходил по делу о пожаре, который вспыхнул в синагоге одного из близлежащих городов в марте. Незадолго до атаки Ирнест опубликовал в Сети антисемитский манифест. Письмо похоже на манифест Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в новозеландском Крайстчерче, в результате которого погибли 50 человек.