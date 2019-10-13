В Калифорнии не удается взять под контроль природные пожары

Огнем уничтожены десятки домов, 3 человека погибли. В окрестностях Лос-Анджелеса из-за разгула стихии эвакуированы более 100 тысяч человек. Усилия тысячи пожарных до сих пор не принесли результата. Скорость порывов ветра достигает 110 километров в час. В ноябре прошлого года из-за природных пожаров на севере Калифорнии погибли не менее 85 человек.