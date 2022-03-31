В Калифорнии представили законопроект, позволяющий делать с ребенком младше 7 дней что угодно

Узаконить детоубийство предлагают в Калифорнии. Там представили соответствующий законопроект. Новая версия позволяет делать с ребенком младше семи дней что угодно. Например, оставить на морозе и не нести за это никакой ответственности. Что открывает двери чудовищным злоупотреблениям. Причем представляется такая мера под видом борьбы за права женщин на аборт.

