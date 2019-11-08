ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом

ЧП в Калифорнии. Одномоторный самолет рухнул на жилой дом. Здание загорелось. В результате оно разрушено практически полностью. Пилот погиб, а вот находившимся в доме мужчине и двум детям, к счастью, удалось выбраться. Что стало причиной крушения - выясняют специалисты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все