В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом

ЧП в Калифорнии. Одномоторный самолет рухнул на жилой дом. Здание загорелось. В результате оно разрушено практически полностью. Пилот погиб, а вот находившимся в доме мужчине и двум детям, к счастью, удалось выбраться. Что стало причиной крушения - выясняют специалисты.