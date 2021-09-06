В Калифорнии стало известно еще об одном очаге возгорания - огонь бушует около города Оберн

Массовые пожары в Калифорнии. Известно еще об одном очаге возгорания. Огонь бушует около города Оберн. Всего за пару часов площадь пострадавших гектаров увеличилась на несколько десятков. Власти на время перекрыли движение по ряду автомагистралей. Экстренно эвакуированы десятки человек. На месте мобилизована работа пожарных. Тушение ведется как с земли, так и с воздуха.