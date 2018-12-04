В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9

На ее борту находится рекордное количество спутников - 64. Самый маленький из них не превышает размеры кубика Рубика, самый большой величиной с холодильник. Все они принадлежат компаниям и правительствам 17 стран, в том числе Минобороны США, музеям, университетам и коммерческим фирмам. Аппараты будут доставлены на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 575 километров. Для первой ступени ракеты-носителя это третий старт. Space X планирует посадить ее на платформу в Тихом океане для возможного четвертого запуска.