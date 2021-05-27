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В Калифорнии в результате стрельбы погибли 8 человек

Очередной инцидент с применением огнестрельного оружия в США. В городе Сан-Хосе в Калифорнии погибли 8 человек, многие получили ранения. Подозреваемый открыл огонь по присутствовавшим на собрании членам профсоюза железнодорожной компании, где он сам работал. Предварительно стрелок поджог собственный дом. Личность стрелявшего установили, его зовут Сэм Кэссиди. Позже он покончил с собой. Также поступила информация о возможных бомбах на месте преступления. С помощью собак подозрительное устройство было обнаружено. Угрозы взрыва нет.

Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии:Не понимаю, почему стрельба стала в США рутинным событием. В этом есть одно и то же, и это оцепенение. Я думаю, мы все это чувствуем. Напрашивается вопрос: что происходит в Соединенных Штатах Америки? Что с нами не так, и когда мы собираемся разобраться с этим? Когда мы наконец сложим оружие? Наша политика, устаревшая риторика, заламывание рук, испуг - все это ведет к еще большей ярости и разочарованию. Все больше подобных сцен повторяются снова и снова. Я говорю это не как губернатор, я говорю это как отец четверых детей.

Пока покупка оружия в США лишь упрощается. Так, законодательное собрание штата Техас недавно одобрило законопроект, который отменяет необходимость иметь специальное разрешение для ношения пистолета в общественных местах. А буквально на днях в городе Арлингтон в этом штате произошла очередная стрельба - погибли трое, еще один человек ранен.


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