В Калифорнии в результате стрельбы погибли 8 человек

Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии: Не понимаю, почему стрельба стала в США рутинным событием. В этом есть одно и то же, и это оцепенение. Я думаю, мы все это чувствуем. Напрашивается вопрос: что происходит в Соединенных Штатах Америки? Что с нами не так, и когда мы собираемся разобраться с этим? Когда мы наконец сложим оружие? Наша политика, устаревшая риторика, заламывание рук, испуг - все это ведет к еще большей ярости и разочарованию. Все больше подобных сцен повторяются снова и снова. Я говорю это не как губернатор, я говорю это как отец четверых детей.