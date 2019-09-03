В Калифорнии ведут поиски выживших после пожара на прогулочном судне

У берегов Калифорнии продолжаются поиски выживших после пожара на прогулочном судне. По информации береговой охраны, обнаружены 25 тел. Еще 9 человек числятся пропавшими без вести. Напомним, ЧП произошло накануне. На борту корабля было 39 человек - в основном дайверы и те, кто отправился на морскую рыбалку в трехдневный круиз. Удалось спасти только команду из пяти человек - экипаж был на палубе и спрыгнул в воду. Остальные же в момент происшествия спали в своих каютах.