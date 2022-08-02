В Калифорнии введен режим ЧС в связи с оспой обезьян

Калифорния стала вторым американским штатом, объявившем режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян. Ранее он был введен в штате Нью-Йорк и в городе Сан-Франциско, где уже выстраиваются очереди за вакциной. В Калифорнии выявлено 827 случаев заражения. Всего в США зафиксировано около 5 200 случаев заболевших.