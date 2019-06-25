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В Калифорнии загорелась парковка крупнейшего ритейлера подержанных автомобилей

В американском штате Калифорния загорелась парковка крупнейшего ритейлера подержанных автомобилей. Полыхает не менее десятка машин. Слышны взрывы. Посетителей торговой площадки эвакуировали. Наиболее вероятной причиной возгорания называют лесной пожар.

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