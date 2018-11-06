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В Камеруне пытаются найти похищенных детей

Вчера вооруженные люди ворвались в колледж Баменда и увезли в неизвестном направлении 79 школьников и двоих преподавателей. Пока никто не взял ответственность за произошедшее. Отмечается, что инцидент произошел в регионе, где проживает англоязычное меньшинство страны.

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