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В Канаде борются с бедностью при помощи эвтаназии

В Канаде нашли способ борьбы с бедностью. И этот способ - эвтаназия.

Первую заявку уже подписали. Ее подал 65-летний инвалид. Он указал, что бедность - главная причина его желания уйти из жизни. Ранее мужчина работал дальнобойщиком, однако из-за осложнений после операции стал инвалидом. Много лет он борется с рядом хронических заболеваний, которые не являются смертельными. Канадец оказался в нищете после того, как был лишен социальных пособий и возможности оплачивать жилье. Собаку-помощника у него тоже забрали. В отчаянии он обратился за эвтаназией, а канадские врачи дали предварительное согласие.

Они сочли нищету достаточной причиной для самоубийства. Помочь человеку пока никто не попытался.

В этом году к эвтаназии в Канаде прибегли 10 тыс. человек. Уже в марте власти разрешат делать эту процедуру и пациентам с психическими расстройствами, не имеющим физических заболеваний.

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