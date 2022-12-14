В Канаде борются с бедностью при помощи эвтаназии

Первую заявку уже подписали. Ее подал 65-летний инвалид. Он указал, что бедность - главная причина его желания уйти из жизни. Ранее мужчина работал дальнобойщиком, однако из-за осложнений после операции стал инвалидом. Много лет он борется с рядом хронических заболеваний, которые не являются смертельными. Канадец оказался в нищете после того, как был лишен социальных пособий и возможности оплачивать жилье. Собаку-помощника у него тоже забрали. В отчаянии он обратился за эвтаназией, а канадские врачи дали предварительное согласие.