В Канаде быть нормальным - преступление

В Канаде внесли на рассмотрение законопроект, который вводит уголовную ответственность и штраф 25 тыс. долларов за оскорбительные высказывания против ЛГБТ и протесты против их распространения. В случае принятия законопроектародителям будет запрещено защищать своих детей от ЛГБТ-пропаганды. То естьесли родители скажут ребенку, что пол - это данность от рождения и божий замысел, и что менять пол это мятеж против природы, их могут оштрафовать, а затем посадить.