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В Канаде быть нормальным - преступление
В Канаде внесли на рассмотрение законопроект, который вводит уголовную ответственность и штраф 25 тыс. долларов за оскорбительные высказывания против ЛГБТ и протесты против их распространения. В случае принятия законопроектародителям будет запрещено защищать своих детей от ЛГБТ-пропаганды. То естьесли родители скажут ребенку, что пол - это данность от рождения и божий замысел, и что менять пол это мятеж против природы, их могут оштрафовать, а затем посадить.
Кстати, такая обстановка в Канаде стала возможна с приходом молодого Трюдо и его Либертарианской партии.
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