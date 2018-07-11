В Канаде число жертв аномальной жары превысило 70 человек

Половина погибших - жители Монреаля. Им всем от 60 лет. Напомним, с конца июня жаркая погода установилась на всей территории провинций Квебек и Онтарио. Столбики термометров не опускаются в регионе ниже 30 градусов. Порой воздух прогревается до 40, а в южных районах провинций - до рекордных 45.