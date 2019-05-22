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В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали 4 тысячи человек

Пожары бушуют в северо-западной части региона, неподалеку от населенных пунктов. Возгорание имеет шестой уровень. Пять пожаров практически не контролируются.

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