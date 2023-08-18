3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют целые города
Апокалиптические кадры продолжают приходить из Канады. Смог от лесных пожаров окрасил небо в красный цвет. Власти эвакуируют целые города.
Накануне жителей Йеллоунайфа группами отвозили в аэропорт, где было организовано 5 эвакуационных рейсов в провинцию Альберта. По сообщениям местных СМИ, этот сезон лесных пожаров наихудший за долгое время. По всей Канаде зафиксировано свыше тысячи активных возгораний, более 260 - на северо-западных территориях.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября