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В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют целые города

Апокалиптические кадры продолжают приходить из Канады. Смог от лесных пожаров окрасил небо в красный цвет. Власти эвакуируют целые города.

Накануне жителей Йеллоунайфа группами отвозили в аэропорт, где было организовано 5 эвакуационных рейсов в провинцию Альберта. По сообщениям местных СМИ, этот сезон лесных пожаров наихудший за долгое время. По всей Канаде зафиксировано свыше тысячи активных возгораний, более 260 - на северо-западных территориях.

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