В Канаде из-за лесных пожаров эвакуируют целые города

Накануне жителей Йеллоунайфа группами отвозили в аэропорт, где было организовано 5 эвакуационных рейсов в провинцию Альберта. По сообщениям местных СМИ, этот сезон лесных пожаров наихудший за долгое время. По всей Канаде зафиксировано свыше тысячи активных возгораний, более 260 - на северо-западных территориях.