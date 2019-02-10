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В Канаде из-за мощного шторма без света остались более 55 000 человек

Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Аварийные бригады устраняют обрывы в сетях, однако неизвестно, насколько затянутся работы. Паромные сообщения временно отменены. В порту города Хорс-Бэй затонула баржа.

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