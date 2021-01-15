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В Канаде кризис авиаперевозок

Кризис авиаперелетов из-за пандемии вынудил компанию "Эйр Канада" сократить объем обслуживания на 80 %. В связи с эпидситуацией и карантинными ограничениями перевозчик терпит внушительные убытки. Под сокращение попадают 1 700 сотрудников. Кризис затронул не только крупных игроков. Небольшая бюджетная компания "Портер" и вовсе приостановила свои перелеты до марта.

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