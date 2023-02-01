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В Канаде легализовали наркотики

Кокаин, героин, фентанил, метамфетамин и морфин. Британская Колумбия становится первой провинцией Канады, декриминализировавшей тяжелые наркотики.

По данным Fox News, местным жителям старше 18 лет теперь будет разрешено иметь при себе до 2 с половиной граммов этих веществ. Их не будут задерживать, и наркотики не будут конфисковывать. Вместо этого жителям будет предложена информация о медицинских и социальных услугах. Правительство провинции дало разрешение на опробование этого плана в течение 3 лет.

Министр психического здоровья и зависимостей Британской Колумбии заявила: "Декриминализация людей, употребляющих наркотики, устраняет страх и стыд, связанные с употреблением психоактивных веществ, и гарантирует, что они чувствуют себя в большей безопасности, обращаясь за жизненно важной поддержкой".

Таким образом, вслед за эвтаназией в Канаде официально легализовали наркотики.

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