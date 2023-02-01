В Канаде легализовали наркотики

По данным Fox News, местным жителям старше 18 лет теперь будет разрешено иметь при себе до 2 с половиной граммов этих веществ. Их не будут задерживать, и наркотики не будут конфисковывать. Вместо этого жителям будет предложена информация о медицинских и социальных услугах. Правительство провинции дало разрешение на опробование этого плана в течение 3 лет.