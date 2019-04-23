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В Канаде ликвидируют последствия паводка

В восточных провинциях Квебек и Нью-Брансуик его вызвал разлив рек.

Вода повредила более 2,5 тысячи домов. Несколько тысяч человек были эвакуированы. Сообщается об одном погибшем. В пострадавшие районы направлено более 700 военнослужащих и специальная армейская техника. Сейчас специалисты строят инженерные сооружения, чтобы сдержать разлив рек и не допустить затопления ряда населенных пунктов. Полиция перекрыла 35 автодорог.

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