В Канаде ликвидируют последствия паводка

В восточных провинциях Квебек и Нью-Брансуик его вызвал разлив рек.



Вода повредила более 2,5 тысячи домов. Несколько тысяч человек были эвакуированы. Сообщается об одном погибшем. В пострадавшие районы направлено более 700 военнослужащих и специальная армейская техника. Сейчас специалисты строят инженерные сооружения, чтобы сдержать разлив рек и не допустить затопления ряда населенных пунктов. Полиция перекрыла 35 автодорог.