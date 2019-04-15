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В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

Один человек погиб, один ранен. ЧП произошло во время службы в церкви Христа в городе Сэлмон-Арм. 25-летний нападающий ворвался в помещение и несколько раз выстрелил в двух прихожан. Пока полиция не связывает преступление с религиозными мотивами.

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