В Канаде намерены разрешить эвтаназию для детей

В Канаде рассматривают возможность эвтаназии для несовершеннолетних. Такую рекомендацию представил парламентский комитет в Палате общин по итогам изучения отчетов и на основании мнений экспертов. Он пришел к выводу, что несовершеннолетние, способные принимать решения, должны иметь право на добровольный уход из жизни. В том числе и те, которые страдают серьезными психическими заболеваниями.