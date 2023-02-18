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В Канаде намерены разрешить эвтаназию для детей

В Канаде рассматривают возможность эвтаназии для несовершеннолетних. Такую рекомендацию представил парламентский комитет в Палате общин по итогам изучения отчетов и на основании мнений экспертов. Он пришел к выводу, что несовершеннолетние, способные принимать решения, должны иметь право на добровольный уход из жизни. В том числе и те, которые страдают серьезными психическими заболеваниями.

При этом несовершеннолетним в Канаде уже сейчас разрешено принимать решение об отказе или прекращении лечения, даже если оно может ускорить смерть.

Фото:pixabay.com

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