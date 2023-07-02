В Канаде национальный праздник отменил торнадо

Из-за буйства стихии в Канаде отменили национальный праздник. Вихрь шириной более полутора километров обрушился на землю недалеко от Манчестера. Стихия принесла с собой град размером с кулак. Пострадали 14 домов. Одна женщина во время смерча оказалась под завалами собственного подвала. Для освобождения из-под обломков ей потребовалась помощь спецслужб. Большой лес, расположенный вблизи населенного пункта, превратился в чистое поле.