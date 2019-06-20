В Канаде не утихают масштабные природные пожары

В провинции Альберта возгорания не удается локализовать почти месяц. Огонь охватил сотни гектаров леса. Он подбирается вплотную к населенным пунктам. Свои дома покинули свыше 9 тысяч человек. К эвакуации по первому требованию готовятся жители еще нескольких районов. Лесные пожары в Канаде спровоцировала самая сильная засуха за поселение 40 лет.