В Канаде обнаружили массовое захоронение

Новая страшная находка в Канаде. На месте бывшей школы для индейцев в провинции Саскачеван обнаружены останки 751 человека. Этот интернат действовал с 1899 по 1997 годы. Премьер-министр страны назвал захоронение частью большой трагедии. Имеется в виду так называемый Акт об индейцах, который принял глава правительства Джон Макдональд в 1876 году. Согласно документу, детей индейцев принудительно отправляли в "резидентские школы". В этих заведениях умерло по меньшей мере 3 тысячи 200 детей. Около месяца назад страну потрясла аналогичная находка: на месте другого интерната было найдено 215 тел воспитанников.