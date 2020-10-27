В Канаде ограничительные меры стали причиной трагического инцидента

В Торонто погиб парень из-за спора о социальной дистанции. По информации следователей, 21-летний мужчина, совершавший покупки в магазине, повздорил с мужчиной и женщиной из-за несоблюдения расстояния. Перепалка продолжилась на парковке, где и произошла стрельба. Пострадавший был госпитализирован, однако скончался в больнице. На месте ЧП найдено несколько гильз и нож. Подозреваемые с места происшествия скрылись, но вскоре были арестованы.