В Канаде пересматривают наследие общественного деятеля страны

Канадский университет, где обучают будущих журналистов, намерен переименовать два своих издания. Оба упоминают имя человека, в честь которого названо само учебное заведение. Эгертон Райерсон, священник и педагог, был канадским министром образования в начале XIX века. А также одним из основателей сети интернатов, в одном из которых недавно были найдены останки 215 детей. Статую министра, расположенную на территории университета, неизвестные облили красной краской и разрисовали. Появились требования переименовать университет. Однако пока названия сменят лишь два издания этого вуза.

