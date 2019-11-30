В Канаде предотвратили наезд на пешеходов

В канадском городе Виннипег удалось избежать трагедии. Полицейские задержали преступника, который на угнанной пожарной машине попытался задавить людей в парке. В напряженной погоне участвовали более десяти автомобилей. Пожарную машину подозреваемый угнал, когда та прибыла на вызов к месту аварии, где на шоссе столкнулось несколько автомобилей.